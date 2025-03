Grifo, torna l’emergenza a Pian di Massiano. Mediana dimezzata, attacco a singhiozzo

Il Perugia fa un passo avanti in classifica ma fa un passo indietro sulla disponibilità della rosa. Già, perché ai giocatori indisponibili già contro la Torres si aggiungono anche Bartolomei e Torrasi. Insomma per la gara di domani pomeriggio (con fischio di inizio alle 17,30), Vincenzo Cangelosi si trova con il centrocampo ridotto al lumicino e con l’attacco ancora dimezzato. Una situazione che potrebbe portare l’allenatore a valutare nuove soluzioni tattiche per ovviare all’emergenza in mediana. Perché Torrasi è squalificato, Bartolomei è alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà fuori per qualche settimana e Broh, già assente con la Torres, con molta probabilità resterà ancora fuori.

Sulla carta restano Giunti, Joselito e Agosti. Una mediana giovanissima per il match che precede il derby con la Ternana.

Oltre al centrocampo c’è la questione attacco, con Seghetti ancora fuori dal giro e Montevago che potrebbe al massimo strappare una convocazione per la panchina, visto che mercoledì era in campo mentre ieri no. In difesa, invece, ci sono buone notizie perché anche Angella e Lewis possono rientrare nel giro dei convocati e dare ulteriori possibilità all’allenatore del Grifo. Ma quali saranno le scelte per sfidare il Legnago Salus, squadra sì ultima in graduatoria, ma in fase positiva? Probabile che l’allenatore torni alla difesa a quattro, con Leo in ballottaggio con Mezzoni a destra, Amoran e uno tra Riccardi e Dell’Orco al centro e Giraudo a sinistra. Cangelosi potrebbe scegliere un 4-2-3-1, con Giunti e Joselito al centro e tre suggeritori alle spalle dell’attacco. Cisco, Matos e Lisi si potrebbero candidare alle spalle di uno tra Kanoute e Marconi. Oppure l’allenatore potrebbe giocarsi i tre centrocampisti in avvio e optare per la conferma della difesa a tre (3-5-2) nel caso in cui ritenesse questa soluzione la migliore in attesa del gol. Perché, con il Grifo che stenta sotto porta, intanto conta la solidità.