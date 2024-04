Ha mancato il pass olimpico dopo un challenge. Chamizo choc dopo la sconfitta: "Persone corrotte e tangenti»

Un gigante che piange, anche solo virtualmente sui social, fa sempre impressione. Se il gigante si chiama Chamizo e ha vinto una medaglia olimpica per l’Italia, ancora di più.

Frank Chamizo è abituato a battersi per ottenere risultati. Ma ieri si è lasciato andare ad uno sfogo pesante sui social, dopo aver mancato il pass per Parigi (che comunque potrebbe ancora arrivare).

Rimane solo una occasione però: rimangono tre pass per ognuna delle categorie di peso tra lotta libera maschile e femminile e lotta greco romana, saranno assegnati dal 9 all‘11 maggio a Istanbul. "Voglio chiedere scusa a chi sta guardando questo (ha scritto riferendosi al suo video, ndr). Il mio sport è bello. Questo è solo un gruppo di persone che prendono tangenti e corrotte. Che tristezza, il mio cuore piange. Il mio sport è bello, mi dispiace".

Il post su Instagram nasce dalla grande delusione per il risultato della qualificazione che si è tenuta a Baku. Domenica in semifinale contro l’azero Turan Bayramov, padrone di casa, Chamizo era riuscito a rimontare uno svantaggio di 6 a 0 pareggiando fino all’8 a 8. Poi è stato beffato dal ’var’ della lotta: Chamizo aveva ‘inginocchiato’ l’avversario, ma lo staff tecnico del lottatore azero ha chiesto il challenge e gli arbitri hanno assegnato il vantaggio a Bayramov, che in questo modo è approdato in finale, posizione che assegnava il pass olimpico. Chamizo, 31 anni, italiano naturalizzato di origini cubane, due volte campione del mondo e quattro volte oro europeo, ora dovrà concentrarsi sull’ultima chance per qualificarsi.

L‘Italia al momento non ha alcun atleta in nessuna delle categorie. Sono 196 gli atleti, donne e uomini, qualificati in rappresentanza di 53 Nazioni, la squadrà più numerosa è quella ’neutrale’ che unisce russi e bielorussi, 19 finora. L‘Italia non era presente ai Giochi nella lotta greco romana da Rio 2016, nella lotta femminile addirittura da Atene 2004. A Tokyo nel 2021 c’erano libera, Abraham Conyedo (bronzo) e lo stesso Frank Chamizo.

A Baku Conyedo è stato fermato ai quarti di finale dei 125 kg per 10 a 0 dall‘azero Giorgi Meshilvildishvili che l’aveva già sconfitto agli Europei.