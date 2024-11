Hinners è la ’Giulietta’ di Verona. La prima di un’amazzone nel Gp

L’equitazione è femmina e il Longines GP della Fei World Cup di Verona l’ha confermato. Ieri a vincere la prestigiosa gara è stata, prima donna nella storia della competizione scaligera, la 27enne amazzone tedesca Sophie Hinners, già allieva dell’ex olimpico olandese Emile Hendrix e compagna del connazionale e fuoriclasse Richard Vogel: in sella al 12enne stallone belga Iron Dames my Prins, Sophie è stata la più veloce degli unici tre binomi, su cinque in barrage (40 partenti), a concludere con doppio zero, battendo nell’ordine l’olimpionico britannico Ben Maher (Point Break) vincitore dell’anno scorso, e il proprio connazionale, l’asso germanico Marcus Ehning (Coolio 2). Il cavallo di Maher girando forse troppo stretto è incappato in una scivolata e il bis a Verona per lui è sfumato. Donne anche le altre due concorrenti ammesse al secondo giro, che hanno chiuso con un errore ciascuna: l’amazzone del Liechtenstein, Jennifer Hochstaedter (Golden L lady) e la svedese Petronella Andresson (Opaline de W&S), ossia con 0/4 penalità entrambe. Il migliore degli azzurri è risultato De Luca (Curcuma il Palazzetto), 16° con un errore nel percorso-base. Come lui anche Bucci (Hantano) ma 20°, Casadei (Marbella du Chablis) 22° e Gaudiano (Chalou’s Love Ps), 23°. Mai nessun italiano ha vinto il GP di Verona, ’stregato’ per gli azzurri che questa volta, dopo la giornata trionfale d’inizio con tre vittorie, ieri non sono mai stati in partita. Vinta da una donna, la svizzera Barbara Schnieper (Judi Km) anche la prova precedente a punti con Jocker (h.1,45). Ma non solo Coppa del Mondo Verona ieri: nell’Arena Fise, palcoscenico delle gare nazionali, la Lombardia dopo il successo di sabato nella Coppa delle Regioni Pony Goldspasn, ha conquistato il GP delle Regioni a squadre Under 21 Kep Italia. Nel dettaglio: Sofia Elena Manfredini-Duenensturm (0/0), Matteo Caporali-Gontendro (0/0), Mattia Vittoria Gaffuri-Iranus Carthagomesnil (0/8) e Mattia Marras-Mister Gold Gph (4/0). Hanno premiato il presidente Fise Di Paola, e Lelia Polini, titolare della nota azienda lombarda di caschi. La 126esima Fieracavalli va in archivio con un bilancio di 140mila presenze, tra spettatori e addetti ai lavori, nelle quattro giornate: "Perseguiremo l’obiettivo – ha detto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo – di sostenere una filiera che oggi rappresenta un valore economico nazionale superiore ai 3 miliardi di Euro; nostre parole d’ordine restano sport, inclusione e partecipazione".