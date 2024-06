Hockey su pista. Campionati e coppe. Le nostre squadre

VERSILIA

Già delineata la stagione 2024/25 sia per quanto riguarda i campionati italiani, sia per le coppe europee. Queste ultime passano da due a tre in campo maschile e da una a due in quello femminile. Ma andiamo con ordine partendo dalla serie A1. La Fisr ha ufficializzato le squadre che hanno diritto a partecipare ai campionati di serie A1 e A2 che dovranno perfezionare le iscrizioni entro il 1 luglio. In serie A1 ci sono Forte dei Marmi (campione d’Italia), Trissino, Lodi, Follonica, Sarzana, Grosseto, Valdagno, Montebello, Bassano, Sandrigo, Monza, Giovinazzo, più le neopromosse Cgc e Novara. In caso di rinunce le ripescate saranno, nell’ordine Breganze (retrocessa), Matera, Pumas Viareggio, Rotellistica Camaiore e Modena (per i piazzamenti in A2). Al momento i gironi di serie A2 sono formati da 9 squadre ciascuno: Breganze, Thiene, Montecchio, Scandiano, R. Bassano, Correggio, Modena, Seregno, Valdagno (A); Pumas e Spv Viareggio, Rotellistica Camaiore, Forte dei Marmi, Castiglione, Prato, Follonica, Matera e Salerno (B). In caso di rinunce potranno essere ripescate, per il girone A Breganze, Trissino, Sandrigo, Mirandola, Vercelli; per il B Sarzana, Molfetta. Per quanto riguarda le coppe europee, in campo maschile, a Champions e Wse Cup si aggiunge il Wse Trophy; in quello femminile ci saranno Champions e Wse Cup. Nella Champions Maschile Forte dei Marmi e Trissino accedono alla fase a gironi (inizio il 21 novembre), mentre Follonica, Sarzana e Lodi disputeranno le qualificazioni dal 1 al 3 novembre. Le vincenti entreranno in Champions, le altre passeranno in Wse Cup (con Valdagno e Grosseto) o Wse Trophy (con Montebello e Bassano). Alla Champions femminile parteciperà il Matera, mentre al momento nessuna squadra italiana è iscritta alla Wse femminile.

G.A.