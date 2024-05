Hockey su pista. La classifica dei campionati

Nei gironi di finale di serie B Spv Viareggio e Valdagno vengono promosse in serie A2, sostituendo le retrocesse Sandrigo e Sarzana, anche se, con la retrocessione del Breganze in A2, potrebbe esserci spazio per un’altra formazione.

Risultati: Spv-Castiglione 4-2, Forte-Molfetta 12-3, Spv-Molfetta 5-5, Castiglione-Forte 3-4, Molfetta-Castiglione 10-11. Forte-Spv 12-3. Classifica finale: Forte 9; Spv 4; Castiglione 3; Molfetta 1. Nell’altro girone vince il Valdagno. Classifica finale: Valdagno 9, Trissino 6, Mirnadola 3, Vercelli 0.