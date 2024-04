Hockey, il pratese Zampoli eletto miglior portiere di Serie A1

Prato, 30 aprile 2024 - Stefano Zampoli è il miglior portiere della Serie A1 2023/24 di hockey su pista. Questo il verdetto emesso pochi giorni fa dalla Fisr, che poco prima dell'inizio dei playoff ha eletto i migliori giocatori della “regular season”. E in porta, nella “squadra dei sogni” composta dalla Federazione, c'è proprio il giocatore pratese che è ormai da un triennio un punto di forza del GS Trissino. E' risultato l'estremo difensore meno battuto del massimo torneo, con 50 reti al passivo. E dopo aver concluso la “stagione regolare” in seconda posizione (ad un punto dal Forte dei Marmi) sta lottando insieme ai compagni per arrivare alla finalissima che assegnerà lo Scudetto. Il (quasi) venticinquenne di Prato sta insomma confermando in toto la crescita tecnica che i più accorti immaginavano già oltre un lustro fa, quando debuttava non ancora maggiorenne con l’HP Maliseti. I successivi quattro anni al Monza gli hanno permesso di abituarsi alla Serie A1, prima di trasferirsi in Veneto e vincere tutto. Senza dimenticare nemmeno l'impegno in Nazionale, visto che da ormai un biennio è entrato stabilmente nel giro azzurro: ha partecipato ai Mondiali del 2022 e alla "Golden Cup". E per quanto la scaramanzia abbia il suo peso nel mondo dello sport, Zampoli non ha mai nascosto il sogno a breve termine: è reduce da due stagioni e mezza praticamente perfette, visto che dal 2021, ha vinto due scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. E in prima battuta, adesso, vuole calare il “tris” tricolore.

G.F.