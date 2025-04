Hot Shivers: una stagione di successi nel pattinaggio sincronizzato

Si chiude una stagione di emozioni e grandi successi per le Hot Shivers, la squadra di pattinaggio sincronizzato di Sesto San Giovanni. Dai Campionati italiani di Aosta, con il team Senior che ha conquistato il secondo posto e la medaglia d’argento, ai Mondiali di Göteborg, dove il team Junior ha rappresentato con onore l’Italia dimostrando un talento straordinario. A chiudere la stagione, al Campionato italiano giovanile di Fanano, la squadra Advance Novice ha conquistato il titolo di Campione italiano, mentre le Juvenile hanno ottenuto il bronzo. A Göteborg è andata in archivio l’edizione 2025 dei Mondiali juniores di pattinaggio sincronizzato. All’appuntamento hanno partecipato 24 team, provenienti da diciannove differenti nazioni, compresa l’Italia. Le Hot Shivers Junior (Precision Skating Milano) e le Ladybirds Junior (Ladybirds Milano Synchro Academy) hanno occupato, rispettivamente, la dodicesima e la tredicesima posizione. Nel programma libero, le Hot Shivers hanno ottenuto una valutazione di 88.71, che ha portato il totale a 139.32. In questo modo, hanno confermato il piazzamento dello short program. Le Ladybirds hanno invece raccolto 89.66 punti nel libero, issandosi al totale di 137.92. In questo modo hanno ripetuto il 14° posto conseguito nel 2023. Purtroppo, l’Italia ha mancato l’obiettivo di guadagnare il diritto di schierare due squadre anche nell’edizione 2026 dei Mondiali junior: sarebbe stato necessario chiudere tra i primi cinque Paesi in classifica.

Laura Lana