I biancorossi subiscono cinque gol dalla capolista. Troppo Livorno per il Terranuova. Manita in una partita senza storia

LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli 6,5; D’Ancona 6,5, Brenna 6,5 (70’ Borri), Risaliti 7; Parente 7, Hamlili 6,5, Bellini 6,5, Marinari 6,5 (77’ Frati sv); Malva 7 (60’ Currarino 6), Russo 6,5; Rossetti 7 (60’ Dionisi 7). A disposizione: Tani, Luci, Calvosa, Regoli. All. Indiani 7

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Timperanza 5; Senzamici 5, Bega 5 (76’ Cappelli sv), Saitta 5; Marini 5, Mannella 5, Privitera 5, Massai 5 (86’ Cardo sv), Tassi 5 (65’ Grieco 5); Iaiunese 5 (70’ Suplja sv), Sacconi 5. A disposizione: Ermini, Neri, Martini, Castaldo, Oitana. All. Becattini 5

Arbitro: Palmieri di Brindisi 6

Reti: 9’ Rossetti, 15’ Risaliti, 30’ Malva, 51’ Parente, 89’ Dionisi

Note: ammonito Malva; angoli 8-6, recupero pt 1’, st 1’

LIVORNO – Pesantissima sconfitta del Terranuova Traiana, che, al cospetto di un Livorno travolgente, non è riuscito ad entrate in partita. Per la squadra di Becattini una giornata da dimenticare sotto tutti i i punti di vista e non solo per il risultato, ma anche per la prestazione, pur avendo avuto qualche sussulto. Gli amaranto di casa partono forte e, dopo essersi resi pericolosi al 3’ con la conclusione di Russo, sbloccano il risultato già al 9’ con il perfetto diagonale di Rossetti, servito ottimamente in profondità da Marinari e con il portiere praticamente impossibilitato a intervenire con efficacia. Il Terranuova Traiana si fa quindi vedere dalle parti dell’area livornese al 12’ con il sinistro di Mannella che, complice una deviazione, va a stamparsi sul palo, ma il Livorno, ogni volta che spinge, semina il panico nella difesa biancorossa. Non a caso, al 15’, arriva il raddoppio, con Risaliti che insacca a porta spalancata dopo l’erroraccio in uscita sugli sviluppi di un corner di Timperanza. Nella ripresa il Livorno, dopo i tentativi di Russo e Rossetti, cala il poker al 51’ con il destro dal limite di Parente. Da quel momento, al Picchi, è soltanto accademia con la quinta rete nel finale con il neo-entrato Dionisi, bravo ad approfittare dello spazio concesso dalla difesa ospite.