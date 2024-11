I biancoverdi indenni in terra senese. La Baldaccio non si fa male. Punto-salvezza a Sinalunga

SINALUNGHESE

0

BALDACCIO BRUNI

0

SINALUNGHESE: Marini, Canapini (66’ Bardelli), Dei, Ferrante, Celestini, Salvestroni, Redi, Lorenzetti (84’ Tacchini), Fiaschi (73’Gomes), Viligiardi (89’ Landi) Ceppodomo. Panchina: Noli, Meoni, Bucaletti, Palazzi, Parri. Allenatore Benedetti.

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Perfetti, Baretti, Magi (76’ Giorni), Bruschi, Giovagnini (31’ Mambrini), Pedrelli, Boriosi (76’ Koffi Cedri), Mercuri, Sbardella. Panchina: Conti, Pauselli, Bonavita, Pettinari, Galletti, Tanci. Allenatore Baldolini.

Arbitro: Giannini di Pontedera (Bua e Seneviratna).

Note: ammoniti Perfetti e Bruschi.

SINALUNGA – Finisce senza reti lo scontro-salvezza della Baldaccio Bruni a Sinalunga. Le due squadre sono appaiate in classifica e stanno cercando di tirarsi fuori dai bassifondi della graduatoria. Ma l’appuntamento con la vittoria – l’unico successo il rotondo 5-1 rifilato all’Antella alla quinta giornata –, per la squadra di Baldolini è ancora rimandato: all’Angeletti finisce 0-0; per i biancoverdi è l’ottavo pareggio stagionale. Partono meglio i padroni di casa che, nei primi minuti della sfida, attaccano con continuità. Nel finale la Baldaccio prova a spingere, ma il ritmo cala e la partita scorre via senza grosse emozioni. Prossimo appuntamento per i biancoverdi tiberini il derby casalingo con il Foiano, reduce dal successo sul Lanciotto Campi.