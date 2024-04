I campionati. Juniores e Giovanissimi, giochi ancora aperti. Altri centottanta minuti per i verdetti finali

Lampo Meridien, Pescia e Quarrata Olimpia vincono i derby giocati contro Valdinievole Montecatini (3-1), Casalguidi (3-2) e Capostrada Belvedere (2-1), e validi per il girone B del campionato Juniores regionale. Il successo conquistato dai bianco-nero-azzurri tiene ancora in vita una timida speranza di vittoria finale della Lampo Meridien, che accusa quattro lunghezze di ritardo dal Forte dei Marmi, ma con una gara da recuperare (e quindi è potenzialmente a meno uno dalla vetta). Quello conseguito a sorpresa dai rosso-neri, condanna forse in maniera quasi irreversibile i giallo-blu alla retrocessione.

Battendo per 3-1 il Montignoso, i Giovanissimi del Capostrada Belvedere salgono al primo posto in classifica nel girone C, con due punti di vantaggio sul San Marco Avenza (che riposava) e cinque sulla Pistoiese, con due sole gare da dover ancora giocare. Bene Margine Coperta e Pistoiese appunto, che battono per 2-1 i Giovani Via Nova e l’Atletico Lucca. Olimpia Quarrata e Pistoia Nord pareggiano per 0-0. Il prossimo turno potrebbe già essere decisivo.

Simone Lo Iacono