I campioni della sabbia. Qui il grande beach soccer

La beach arena del Centro Coni di Tirrenia per riscattare la figuraccia azzurra in Germania. I nostri campioni del calcio sulla sabbia, campioni europei e vicecampioni del mondo in carica, saranno protagonisti dell’International beach soccer il torneo internazionale che si svolgerà da oggi al 7 luglio al centro di preparazione olimpica (ingresso gratuito passando dal Vione Vannini) e durante il quale gli azzurri cercheranno di staccare il pass per le fasi finali in programma ad Alghero. La manifestazione è anche un grande volano per il cosiddetto turismo sportivo con circa 400 persone delle delegazioni estere ospiti delle strutture ricettive del litorale pisano da giorni.

A Tirrenia si disputano le qualificazioni alla fase finale del campionato europeo di beach soccer (la Superfinal si giocherà dal 10 al 15 settembre ad Alghero) e coinvolgeranno 8 nazionali della Division A: l’Italia dovrà affrontare Estonia (oggi alle 19), Repubblica Ceca (domani alle 15, diretta Tv su RaiSport) e Danimarca (venerdi alle 18, diretta Tv su RaiSport) , mentre nell’altro girone si sfideranno Svizzera, Francia, Lituania e Romania.

"Sono gare difficile - ha detto il ct azzurro, Emiliano Del Duica - perché l’Estonia ha un ottimo impianto di gioco, la Danimarca è stata la sorpresa delle ultime qualificazioni mondiali e la Repubblica Ceca è una realtà forte e organizzata e quindi abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi e ci aspettiamo che arrivino in tanti da Pisa e dal litorale". Ieri sera il torneo è stato presentato in uan cornice speciale: alle 19 grande happening con i protagonisti ai piedi della Torre pendente.

"Il nostro movimento - ha sottolineato Nando Arcopinto, capodelegazione degli azzurri - è in grande crescita e stiamo lavorando molto proprio sui settori giovanili per renderlo sempre più solido. Quello di Tirrenia diventerà un centro d’eccellenza in Europa. Dove c’è struttura, c’è futuro". Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore allo sport, Frida Scarpa: "La beach arena del nostro centro di preparazione olimpica è l’unica in Italia che può essere utilizzata anche durante i mesi invernali e questo è un evento che ci permette di dare risalto alla città in 12 nazioni diverse con 12 televisioni straniere che manderanno in onda cartoline suggestive del nostro centro storico. Cerchiamo di mostrare al mondo che Pisa è una città d’arte con vista mare, con un litorale meraviglioso, dove a livello giovanile i nostri ragazzini possono praticare il beach soccer, facendo così crescere il movimento e alimentando sempre più questa disciplina".