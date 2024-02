I numeri. E’ il quindicesimo uno-due azzurro nella storia

Marta Bassino prima e Federica Brignone seconda nella discesa libera di Crans Montana hanno aggiornato la speciale graduatoria delle doppiette azzurre al femminile in Coppa del mondo che ora salgono a quindici (19 se si aggiungono le quattro triplette). Quella ottenuta ieri nella località svizzera è la seconda doppietta in discesa libera di sempre dopo quella del 26 febbraio dello scorso anno firmata da Sofia Goggia (attualmente infortunata) e Brignone, sempre a Crans. Bassino aveva guidato altre due doppiette sempre con Brignone, il 17 ottobre del 2020 a Soelden e il 30 novembre 2019 a Killington in slalom gigante.

Il primo uno-due italiano nel Circo bianco al femminile era stato quello del 23 gennaio del 1984 nello slalom speciale di Limone Piemonte firmato da Daniela Zini e Maria Rosa Quario, quest’ultima mamma di Federica Brignone.

Il trionfo nella discesa di Crans Montana, il primo della carriera, ha permesso a Marta Bassino di salire a quota 7 vittorie in Coppa del mondo e staccare Denise Karbon nella classifica delle vincitrici italiane di tutti i tempi. Per l’Italia si tratta della vittoria numero 126 nella storia. Davanti a tutte a quota 24 ci sono Federica Brignone e Sofia Goggia, terza posizione per Deborah Compagnoni con 16 affermazioni. Bassino diventa la prima italiana donna a vincere in quattro discipline diverse fra Mondiali e Coppa del mondo (discesa e gigante in coppa, supergigante e parallelo in una rassegna iridata).