I precedenti sono a favore della compagine apuana. Ripartiamo dalla rete di Finotto

Gli azzurri in stagione contro il Perugia non hanno mai perso. All’andata al ’Curi’ è finita 1 a 1 con i marmiferi avanti con Capello e raggiunti da Matos. A fine marzo allo stadio dei Marmi, con Calabro in panchina, c’è stata la vittoria degli azzurri per 1 a 0 proprio al novantesimo grazie al gol di Finotto. Il team del tecnico Alessandro Formisano dispone di una rosa qualitativamente forte e molto ampia con tanti ricambi importanti in attacco. Nonostante ciò gli umbri hanno faticato sabato sera a passare il turno contro il Rimini non andando oltre lo 0 a 0 di partenza in un match molto contratto dove si sono sudati la qualificazione sino all’ultimo minuto. Gli altri accoppiamenti di questo primo turno nazionale dei play off, che corrisponde agli ottavi di finale, sono i seguenti: Taranto – Vicenza, Triestina – Benevento, Juventus Next Gen – Casertana e Atalanta Under 23 – Catania. La Carrarese in caso di passaggio del turno dovrà affrontare una di queste squadre perché diventerà testa di serie assieme a Padova, Torres ed Avellino nei quarti di finale.

Gian. Bond.