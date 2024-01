Ieri la Fidal ha incontrato Francesco in Vaticano. "Invitiamo il Papa agli Europei»

Stefano Mei, presidente della federazione italiana di atletica leggera ed ex atleta di livello mondiale, sicuramente ha vissuto tante emozioni nella sua carriera. Ma quella di ieri è davvero speciale: l’incontro con Papa Francesco, con invito al pontefice a presenziare ai campionati Europei di atletica che si terranno quest’anno a Roma.

"Sarebbe un grande onore accogliere Papa Francesco allo stadio Olimpico per gli Europei di Roma 2024", ha detto Mei ieri dopo essere stato ricevuto in udienza al Vaticano con l’associazione sportiva Athletica Vaticana per celebrare i cinque anni di attività della polisportiva ufficiale della Santa Sede, affiliata dal 2019 alla Fidal. Mei ha donato a Papa Bergoglio una maglia degli Europei di atletica di Roma 2024 e una riproduzione della Coppa Europa vinta dagli azzurri l’anno scorso in Polonia.

L’incontro si è tenuto nella Sala Clementina in Vaticano, dove Papa Francesco ha espresso "gioia per la presenza di Athletica Vaticana e per la testimonianza cristiana nel grande mondo dello sport, che oggi rappresenta la più diffusa espressione culturale".