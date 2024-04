Ieri la gara femminile. Elisa Balsamo si arrende solo a super Kopecky

Dopo il Fiandre di Elisa Longo Borghini a Pasqua, la quasi Roubaix di Elisa Balsamo: nel velodromo francese, l’ex iridata vede sfumare il successo negli ultimi metri, bruciata dalla rimonta della campionessa del mondo, la belga Lotte Kopecky.

E’ un secondo posto che l’azzurra incassa in lacrime, ma che conferma una tendenza: in attesa di ritrovare un uomo forte da classiche e soprattutto da grandi giri, il ciclismo italiano continua a restare in alto con le donne. "Quando tagli il traguardo da seconda in una gara del genere, un po’ di delusione c’è sempre. Ora è passata, sono molto felice di questo risultato, me l’avessero detto prima del via non ci avrei creduto. Questa classica può esser mia? Ho sempre detto che non mi piace, ma oggi mi sentivo bene e alla fine sono contenta di come ho corso: ci riproverò", racconta Elisa, 26 anni, laureata in lettere moderne dopo aver studiato pianoforte al conservatorio, ma soprattutto ciclista di altissimo livello su strada, dove conta tappe al Giro, due classiche di De Panne e il trofeo Binda, e pure su pista, col titolo iridato nel quartetto due anni fa e più di un campionato europeo in bacheca.

A un passo dalla Roubaix, disputata al femminile per la quarta volta, la piemontese arriva al termine di una gara all’avanguardia, rientrando a una decina di chilometri dal velodromo nel sestetto di grandi firme che va a giocarsi un posto nell’albo d’oro: sembra una questione fra l’azzurra e la fuoriclasse olandese Vos, ma è la Kopecky, tra le più attive di giornata, a dimostrare di avere più energie saltando le due avversarie e prendendosi quel successo che due anni fa le era stato negato proprio dalla Longo Borghini. Terzo posto per la britannica Georgi sulla Vos, nel gruppetto giunto a mezzo minuto dalle migliori anche Letizia Borghesi, tredicesima.