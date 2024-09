IhL Division I. Niente Agorà: i Devils restano al PalaSesto

Anche la IHL Division I, terza e ultima serie nazionale, è pronta a ripartire e come l’anno scorso la Lombardia sarà ancora rappresentata da Devils Milano e Chiavenna. Due squadre che si presentano ai blocchi di partenza in modo diametralmente opposto. Milano, squadra rifondata un anno fa dopo l’ennesimo rimpasto societario, ha confermato l’iscrizione al campionato ma per ora non ha reso note ulteriori mosse di avvicinamento alla stagione. La scorsa annata i meneghini sono risultati nettamente inferiori alla concorrenza chiudendo con un solo match vinto. Difficile aspettarsi particolari scossoni, mentre è probabile che si prosegua sulla linea tracciata: far crescere il più possibile i tanti giovani e limitare i danni vista anche l’assenza di retrocessioni nella categoria. È inoltre certo che i Devils giocheranno le gare casalinghe ancora al PalaSesto. Il PalaAgorà di Milano, nonostante il bando assegnato per la riqualificazione, è lontanissimo dall’essere agibile.

Aria nuova e voglia di riscatto invece a Chiavenna. Il club verdeblu nel 2025 festeggia cinquant’anni dalla fondazione e vuole ripartire dopo un’opaca stagione. L’estate ha portato con sé una totale rivoluzione: il Presidente Rudy Tenca e coach Pavel Kavcic hanno lasciato la squadra. Al loro posto Carlo Marolda alla presidenza e il finlandese Mirko Friman in panchina. Per quanto riguarda il roster tante conferme ma anche diversi nuovi innesti. Spicca in particolare l’arrivo in attacco, ruolo dove Chiavenna ha faticato di più la scorsa annata, di Alexei Mikhnov ucraino classe 1982 con una prestigiosa carriera alle spalle. I verdeblù, dopo le amichevoli, esordiranno in campionato il 28 settembre nel derby con Milano. I Devils invece inizieranno una settimana prima, il 21 in casa contro Aosta. Secondo la nuova formula entrambi i club sono stati inseriti nel girone Ovest composto da cinque squadre. I restanti sei team della categoria fanno invece parte del girone Est.A.S.