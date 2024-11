Il 2-2 di sabato a Foligno, il commento del vice allenatore Adami. Montevarchi, un pari pesante: "La nostra migliore mezz’ora»

"Una grande prova della squadra su un campo difficile e contro un avversario che veniva da una serie importante di risultati. A conti fatti è davvero un peccato non aver conquistato l’intera posta come avremmo meritato". Parole di Max Adami, il vice allenatore del Montevarchi che elogia i rossoblù per la prestazione di Foligno anche se non manca il rammarico per il 2-2 della Fulgens arrivato a 5 minuti dal novantasimo. Il secondo di Nico Lelli, che sabato scorso festeggiava il 56° compleanno e sostituiva il tecnico titolare squalificato, ha messo in evidenza l’ottimo momento dei valdarnesi: Sesti e soci allungano a tre turni la striscia positiva e restano in una posizione medio-alta di classifica.

L’analisi di Adami è condivisa in pieno da Lelli a sua volta amareggiato per un successo sfumato in vista del traguardo: "Abbiamo preso in mano la gara dalla metà del primo tempo e, infatti, siamo andati in vantaggio in maniera legittima. Purtroppo, rinunciando per qualche minuto ad insistere e a rimanere propositivi, è stato concesso quasi subito il pareggio agli umbri. Nella ripresa, invece, una volta ritrovato il nostro modo di giocare, ho visto forse la mezz’ora migliore dei miei ragazzi dall’inizio del torneo. Tanto che i padroni di casa erano in balia dell’Aquila e aver pareggiato, proprio perché ci siamo abbassati troppo, è comunque una punizione severa. Di contro resta il conforto di un’altra prestazione convincente".

Sul ruolo che potranno recitare i rossoblù nel torneo Adami aggiunge: "Dobbiamo continuare così nel percorso di crescita individuale e collettivo per alzare eventualmente l’asticella degli obiettivi finali in base alla posizione raggiunta al termine del girone d’andata".

Domenica prossima, intanto, confronto casalingo inedito per gli aquilotti che ospitano la Fezzanese fanalino di coda.

