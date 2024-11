Successo importante per coach Banchi che consolida così il secondo posto in classifica. "Alessandro è un esempio per tutti. Voglio vedere gente che ha fame»

Luca Banchi alla fine è soddisfatto per un successo che gli consente di consolidare il secondo posto nel campionato. "E’ stata una vittoria frutto di una ritrovata energia nel secondo tempo – ha spiegato alla fine della gara con Sassari –. Abbiamo provato a far riposare alcuni elementi, ma poi alcuni giocatori hanno deciso di onorare questa maglia e questo stemma dimostrando quanto ci tengano a fare bene. Nel secondo tempo abbiamo girato la partita attraverso un quintetto coriaceo che ha avuto Alessandro Pajola come leader. Mi piacerebbe che lui fosse un po’ l’esempio per tutti, perché gioca in questa squadra da 10 anni, non è comune in questa epoca, è un patrimonio, ed è bene che la Virtus se lo tenga stretto". In effetti il ’Pajo’ ha cambiato la partita, ma il fatto di dovere ricorrere a lui ha accesso un campanello d’allarme, non essendoci una valida alternativa. "Ho fatto un tentativo maldestro di tutelarlo nel primo tempo e da parte mia c’era la volontà di cercare energie altrove, ma nell’intervallo Alessandro ci ha fatto capire che aveva voglia di entrare in campo per vincere. Voglio vedere gente affamata in campo, non è facile indossare il peso di questa maglia, va compreso, e alcuni ancora non lo hanno capito. Non abbiamo nomi altisonanti che possono vantare altri team di Eurolega, dobbiamo opporre il gioco di squadra. Sono già passati due mesi, chi non lo ha ancora capito deve darsi una svegliata". Parole che tra i destinatari sembrano avere anche Will Clyburn, autore di una prestazione poco comprensibile.

Massimo Selleri