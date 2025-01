Il bilancio. Undici precedenti e due soli blitz

Sono 11 i precedenti del Perugia in casa della Spal e il bilancio racconta di due successi, tre pareggi e sei sconfitte. Le vittorie dei biancorossi sono però recenti: nello scorso campionato la squadra di Baldini si è imposta in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Iannoni e Vazquez. L’altro blitz è datato 2021-2022 quando la squadra allenata da Massimiliano Alvini si è imposta con lo stesso risultato: in gol il difensore Curado e poi l’attaccante De Luca. Un pareggio nella stagione 2022-2023, con rete, in questa circostanza, di Casasola.