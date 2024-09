Il Camaiore scaccia la scaramanzia: "Sarà tosta, ma siamo pronti"

Tanti i nuovi acquisti di rilievo e tante le ambizioni della proprietà per l’imminente stagione di Eccellenza. Il Camaiore, che si è presentato ai tifosi in piazza l’altra sera, inizia la nuova annata 2024/2025 con tanta voglia di puntare in alto e togliersi delle belle soddisfazioni. Rispetto alla scorsa stagione sono usciti tre giocatori cardine, uno per reparto, come D’Alessandro, Biagini e Geraci (due saliti in Serie D alla Fezzanese ed uno sceso in Promozione al Pietrasanta). Però la campagna acquisti fatta da Michele Pardini ha portato in bluamaranto pezzi da 90: Zavatto in difesa, Granaiola e il jolly Cornacchia in mezzo al campo, Bacci sulla fascia e Nardi e bomber Chiaramonti in attacco.

Tuttavia il Camaiore nella griglia di partenza là davanti è in buona compagnia essendoci almeno altre 4-5 squadre attrezzate per lottare al vertice come Perignano, Ponsacco, Cenaia, Castelnuovo e Viareggio. Proprio il derby con le zebre domani sera alle 20.30 al Comunale aprirà ufficialmente la stagione con l’andata del primo turno di Coppa (designata una terna tutta pisana con l’arbitro Noto e gli assistenti De Fazio e Braga). Il confermato tecnico bluamaranto Pietro Cristiani (nella foto) scanza il ruolo di “favorita“: "Sarà un campionato bello tosto, forse il più difficile degli ultimi 5-6 anni in Eccellenza". "Siamo pronti a dire la nostra – gli fa eco il difensore Zambarda, appena eletto nuovo capitano – ci siamo allenati bene e non vediamo l’ora di misurarci con le forti avversarie sul campo" Questa la rosa della prima squadra: portieri Niccolo Barsaglini (’05), Marco Barsottini (’97); difensori Tommaso Bologna (’05), Matteo Borgia (’90), Alexandru Iacob (’05), Jacopo Velani (’03), Gianmatteo Zambarda (’93), Matteo Zavatto (’95); centrocampisti Yuri Amico (’98), Luca Anzilotti (’92), Michele Bacci (’00), Alessandro Belli (’05), Nicola Cornacchia (’96), Leonardo Da Pozzo (’98), Marco Granaiola (’90), Mirco Alessio Ricci (’03), Alberto Verona (’04); attaccanti Alessio Adami (’04), Niccolò Chiaramonti (’95), Daniel Kthella (’98), Lorenzo Maini (’05), Federico Nardi (’96), Lorenzo Pezzini (’05). Poi è stato presentato anche tutto il movimento del settore giovanile che punta a migliorarsi.

Sono usciti venerdì i calendari di Prima e Seconda categoria Toscana (visualizzali inquadrando il QrCode in alto). Intanto oggi parte già la Coppa di Prima con l’anticipo derby Capezzano-Torrelaghese alle 18 al Cavanis (campo da poco intitolato a “Maggi e Matteucci“). Per quella di Seconda invece domani c’è Dallas Romagnano-Corsanico (riposa subito il Massarosa).