Il cammino resta durissimo. Ora tre gare complicate

L’elettroencefalogramma piatto dell’ultimo mese è tornato a mostrare attività proprio a pochi istanti dal dichiarare la definitiva morte clinica dell’Ascoli di Pulcinelli. A scuotere il Picchio è stato il sempre provvidenziale Botteghin, ma questo non vuol dire che raggiungere la salvezza sarà facile. Anzi la salita resta comunque ripida con tre gare sulla carta molto complicate contro Cosenza, Palermo e Pisa. Il primo passo da compiere era tornare a dimostrare di essere vivi. Ciò è accaduto e va bene. Adesso però inizia la vera lotta per mantenere la categoria dove gli uomini di Carrera dovranno prima riuscire a mantenere dietro una tra Ternana, Spezia e Bari, per poi cercare di portare a casa più punti possibili e vedere se la strada sarà segnata dai playout o no. Le preoccupazioni restano e sono molte.