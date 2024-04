IL CAMMINO. Venerdì 3 maggio sfida in casa Toro La Lega Calcio di Serie A ha fissato Torino-Bologna per il 3 maggio alle 20,45, evitando il 4 maggio per rispetto a Superga. I biglietti per i tifosi bolognesi sono già in vendita. Il focus ora è riempire il Dall'Ara per la partita contro l'Udinese.