Il campionato dà i numeri. Solo un successo può tenere a galla la formazione di mister Gorgone

E’ uno dei derby più sentiti per la Lucchese che cerca le ultime flebili speranze di agganciare il decimo posto e quindi i play-off. La Pantera è undicesima e se non vince è fuori, basta che il Rimini (decimo e in vantaggio negli scontri diretti), pareggi in casa contro la Virtus Entella. Un punto anche per l’Arezzo e la Pantera è out. Solo un successo può tenere a galla ancora la formazione di mister Gorgone. Battendo gli apuani si aprirebbero ancora possibilità per l’ultima giornata. Negli ultimi 50 anni, limitando l’analisi ai soli match al Porta Elisa quello di domenica alle 16.30 sarà il numero 19. Il bilancio è di 6 successi rossoneri, 9 pareggi e 3 blitz dei marmiferi, l’ultimo dei quali è il pirotecnico 5-4 dell’8 maggio 2016. Carrarese che aveva vinto anche nella stagione 2014-2015 e il 27 febbraio 2000, per 2-1. Curioso notare come i due club non si siano incrociati negli anni Settanta del precedente secolo. Nella decade successiva, tre pareggi per 0-0 consecutivi fino al 2-0 Lucchese nel 1990, l’anno della promozione in B.

Poi in cadetteria le due società non si sono più trovate di fronte fino agli anni Duemila, in C, con molti pareggi (cinque delle nove X sono state a reti inviolate), e un famoso 4-0 per la Lucchese nel 2009-2010: al ritorno i rossoneri di mister Favarin si imposero allo stadio dei Marmi e con quella vittoria sancirono il ritorno in C1 dopo il fallimento del 2008. Nella passata stagione finì 3-2 per la Lucchese. Domenica sarà il duello tra il quarto peggior attacco, quello rossonero, contro la seconda miglior difesa, quella gialloazzurra. La Carrarese deve difendere il suo attuale terzo posto che la vedrebbe entrare in scena solo alle fasi nazionali dei play-off. Tra le altre toscane da segnalare il derby di Perugia, quello più sentito per l’Arezzo, che è ad un passo dall’ingresso nelle prime 10. Il Pontedera, ottavo e già sicuro di partecipare alla poule promozione, riceve l’Olbia praticamente retrocesso. Per il resto del programma Spal-Pineto; Pescara-Ancona (con i dorici che rischiano i play-out),Torres-Cesena, i sardi secondi contro la dominatrice del campionato. Poi Recanatese-Gubbio, Sestri Levante-Vis Pesaro, Juve under 23-Fermana.

Massimo Stefanini