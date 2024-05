IL CASO. Lecco, mancati pagamenti delle strutture

È passato quasi un anno dalla battaglia con il Lecco per un posto in serie B. Alla fine, a spuntarla è stata la società di Di Nunno, con una partita combattuta che si è portata dietro strascichi di querele da parte del Perugia e del Brescia nei confronti del patron del club. La stagione per il Lecco è stata amarissima, culminata con la retrocessione. E adesso c’è una nuova tegola, ma stavolta ad essere coinvolte sono le formazioni giovanili. Come riporta Leccochannelnews.it, sabato le squadre under blucelesti si sono viste negare l’accesso allo stadio di Bione a causa del mancato pagamento ad InSport per l’utilizzo delle strutture, da gennaio a oggi. Oggi, alle 19, è in programma la sfida tra Lecco e Polisportiva Erbusco, valida per la fase interregionale del campionato femminile Under 17 e, se non si dovesse trovare una soluzione, per il Lecco arriverebbe una sconfitta a tavolino.