Il circolo di Jesi al top. E’ una fucina di talenti

Il Circolo Cittadino di Jesi si conferma punto di riferimento per il tennis giovanile marchigiano, registrando numeri da record nel progetto nazionale Racchette in Classe patrocinato dalla FITP. Con ben 1800 giovani coinvolti nel corso del 2024, il circolo jesino si posiziona al vertice regionale nell’iniziativa che mira ad avvicinare le nuove generazioni agli sport della racchetta. L’entusiasmo dei giovani è stato alimentato da un 2024 storico per il tennis italiano, con il trionfo in Coppa Davis della squadra maschile e il successo nella Billie Jean King Cup della squadra femminile, impresa nella quale ha brillato anche la marchigiana Elisabetta Cocciaretto. Successi che hanno generato un effetto trainante sul movimento tennistico nazionale e regionale, come dimostrano i numeri del circolo jesino, davvero impressionanti per una città di provincia.

"Abbiamo ripreso l’attività a dicembre coinvolgendo due istituti superiori: il Liceo artistico Edgardo Mannucci e l’istituto paritario La Nuova Secondaria - spiega il presidente Alessandro Carbonari - Durante l’anno abbiamo ampliato il progetto all’istituto Lorenzo Lotto, includendo sia elementari che medie, per raggiungere tutte le fasce d’età". Un successo reso possibile grazie all’impegno di un team qualificato di maestri: oltre allo stesso Carbonari, hanno contribuito Lorenzo Battistini, Lucien Boiero Benitez, Alessandro Farinelli, Chiara Urbani e Nicolò Capano. Il risultato del circolo jesino si inserisce perfettamente nella strategia di crescita della FITP, che per il 2025 ha programmato un’ulteriore espansione del progetto.

Come evidenziato dal direttore dell’ISF Michelangelo Dell’Edera, le scuole tennis riconosciute sono cresciute negli anni da 1200 a 2005, testimoniando il successo della formula Racchette in Classe. L’iniziativa si articola in due categorie: la scuola junior (fino ai 16 anni) e la scuola over (che include anche gli adulti). "La partecipazione al progetto offre ulteriori opportunità di crescita e fidelizzazione per i tesserati", sottolinea Dell’Edera, evidenziando come queste attività siano fondamentali per costruire le basi del futuro del tennis italiano.

Il successo del Circolo Cittadino di Jesi rappresenta un esempio concreto di come la visione della FITP di espandere la base dei praticanti stia dando i suoi frutti, contribuendo a quella che il presidente federale nazionale Angelo Binaghi (recentemente riconfermato per un altro mandato fino al 2028) definisce "un grattacielo di 100 piani" che necessita di solide fondamenta per sostenere i successi futuri del tennis italiano, la cui crescita sembra proseguire senza soste trainata da un campione assoluto come Jannik Sinner.

Andrea Pongetti