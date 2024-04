Il derby del 1 maggio a Reggio. Venduti 1.180 biglietti. Ai residenti serve la card

Sono 1.180 i biglietti acquistati dai tifosi canarini nel settore ospiti dei Mapei Stadium nel primo pomeriggio di vendita in vista dell’attesissimo derby che si disputerà il 1° maggio a Reggio Emilia.

Il totale dei tagliandi venduti fin qui è in prevendita è di 5340. I tifosi canarini potranno acquistare il loro ticket fino alle ore 19 di martedì 30 aprile al prezzo unico di 20 euro più diritti di prevendita per il settore ospiti (Tribuna Nord) ma sarà obbligatorio il possesso della Modena Card. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket: sia nelle rivendite sia online.

Per ordine dell’autorità giudiziaria i residenti nella provincia di Modena potranno acquistare i tagliandi solo nel settore ospiti e solo se in per loro possesso della ’Modena card’ e non sarà attivo il servizio di cambio nominativo. Il parcheggio riservato ai tifosi canarini sarà quello di via Romano e ha una capienza di 500 posti e da lì sarà possibile accedere direttamente alla curva nord. All’andata allo stadio Braglia, il 2 dicembre dello scorso anno, i canarini si erano imposti col risultato di 2-1 (in rete Manconi e Bozhanaj).