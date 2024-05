Il destino in 90 minuti. Montecatini non sbagliare

Tutto in 90 minuti. Il Valdinievole Montecatini (nella foto Rosati) si gioca tanto nell’ultima gara di campionato in programma al Mariotti contro il Tuttocuoio. Il match in programma domani alle 15 vede i termali impegnati contro la squadra che ha già ha già festeggiato il ritorno in Serie D. I biancocelesti devono conquistare almeno un pari per conservare il vantaggio del fattore campo nella sfida playout contro la Lanciotto Campi. Da evitare lo scenario di una sconfitta e di un contemporaneo successo dei campigiani contro il Fucecchio: in caso di arrivo a pari punti infatti la Lanciotto sarebbe davanti al Montecatini complice il vantaggio negli scontri diretti fra le due squadre. Stare davanti alla fine del campionato è fondamentale perché consentirebbe alla banda di Pellegrini di giocare la gara secca del 12 maggio in casa e, in caso di parità di punteggio al termine dei supplementari della sfida, di ottenere la salvezza. Il Montecatini non ha nessun giocatore squalificato o sotto diffida e di sicuro manderà in campo la migliore formazione possibile contro il Tuttocuoio. Non è da escludere che mister Pellegrini possa riproporre lo stesso un dici che domenica scorsa ha espugnato Massa.

Gioca anche il già salvo Ponte Buggianese. La squadra di Gutili in questo ultirmo turno è a tutti gli effetti arbitro della lotta per i playoff: lo Sporting Cecina è sesto e distante un punto soltanto dal quinto posto occupato dal River Pieve, e potrebbe qualificarsi agli spareggi post-season, se dovesse battere il Ponte, e qualora il River non dovesse fare risultato pieno contro la Pro Livorno Sorgenti. "Chiudiamo la stagione a Cecina e faremo del nostro meglio, per onorare il campionato – commenta il dirigente pontigiano Gianni Sensi –. Non avremo l’assillo di dover fare punti, visto che abbiamo già conquistato la salvezza, ma ci teniamo a fare bene".

Simone Lo Iacono