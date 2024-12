Il difensore uscito nel match con la Salernitana. Ponsi, gli esami dopo l’infortunio: torna a gennaio. Venduti 4.269 biglietti verso il match del ’Mapei’

Nel pomeriggio di ieri il Modena calcio ha diramato un bollettino medico riguardante le condizioni di Fabio Ponsi, costretto ad uscire dal campo sabato scorso durante il match con la Salernitana appena dieci minuti dopo essere entrato sul terreno di gioco, davvero una sfortuna quella del giocatore gialloblù. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva di primo grado del bicipite femorale della coscia destra: per infortuni di questa entità solitamente la prognosi è attorno ai quindici/venti giorni, per cui è lecito sperare di rivedere in campo l’esterno gialloblu, protagonista sinora di una stagione tutt’altro che fortunata, a inizio 2025.

Nelle quattro gare cariche di significato di questo finale di anno Ponsi dunque non sarà a disposizione di mister Paolo Mandelli.

A proposito delle prossime sfide che attendono i canarini, primi numeri del derby di Reggio Emilia: al momento sono 4.269 i biglietti per la gara che si disputerà sabato pomeriggio al ’Mapei’ di Reggio Emilia. Di questi al momento risultano essere 661 quelli destinati al settore dei tifosi ospiti, ovvero dei supporter canarini.