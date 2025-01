Il fischietto. Al Gubbio c’è Calzavara. Due incroci da cancellare

Un fischietto poco fortunato per i biancorossi, è stato designato per il posticipo di lunedì. Sarà Andrea Calzavara di Varese a dirigere il derby tra Gubbio e Perugia, in programma lunedì alle 20,30 allo stadio Barbetti e valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C girone B. Ad assisterlo ci saranno Giuseppe Lipari di Brescia e Matteo Taverna di Bergamo. Quarto ufficiale Maksym Frasynyak di Gallarate. Come si dicava, non sarà il primo incrocio con il Perugia e neanche per il Gubbio. Con Calzavara, nei due precedenti coi biancorossi, sono infatti arrivate due sconfitte: Arezzo-Perugia 2-0 del 18 dicembre 2023 (che portò all’esonero di Baldini) e Perugia-Carrarese (playoff) 0-2 del 14 maggio 2024. Due pareggi in altrettanti incroci invece con i rossoblù: Triestina-Gubbio 0-0 del 3 marzo 2021; Gubbio-Grosseto 0-0 del 30 gennaio 2022.