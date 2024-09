Il futuro biancorosso. La cessione del Perugia: vigilia col fiato sospeso . Oggi incontro con Faroni

Ore frenetiche, convulse alla vigilia del "closing". Massimiliano Santopadre, nonostante le schermaglie delle ultime ore, vuole chiudere l’accordo prima possibile. Javier Faroni è da ieri sera in Italia e pare si fermi solo 24 ore. Questo lascia pensare che ci sia la volontà, anche da parte dell’imprenditore argentino di mettere nero su bianco oggi, a meno che a firmare, dopo la sua partenza, non sia un altro soggetto, l’amministratore della nuova società. Salvo colpi di scena, ritardi dell’ultima ora, nuovi contrasti, oggi il Perugia passerà nelle mani di Faroni. Tutto è pronto, la società che rileverà il Perugia è stata costituita e anche gli assegni per la prima tranche sarebbero pronti. Non resta che superare gli ultimi dettagli, comunque non trascurabili.

Nella giornata di ieri si è anche ipotizzato lo slittamento della firma a lunedì, ma se viene confermata la partenza stasera di Faroni, sembra difficile che si possa andare oltre.

Di sicuro a partire da questa mattina le parti si metteranno di nuovo al lavoro per sistemare le ultime cose e per consentire lo svolgimento dell’atto di fronte al notaio. La giornata di ieri non è filata liscia: pare infatti che alcuni accordi precedentemente presi tra le parti (questioni pendenti che riguardano l’attuale proprietà) siano stati messi in discussione, lasciando qualche strascico e malumore a Pian di Massiano. Santopadre confida, però, che le cose si sistemino già in mattinata per evitare rinvii.

E pensare che ieri mattina nulla lasciava pensare a una giornata così faticosa, con Santopadre arrivato in sede per mettere a punto le ultime cose e per parlare, per l’ultimo giorno da presidente, con i suoi dipendenti. Nel pomeriggio, però, sono emerse le difficoltà che hanno compromesso la serenità e hanno lasciato ipotizzare uno slittamento del "closing".

Stamattina le parti torneranno al lavoro e se tutto filerà per il verso giusto, come si augurano le parti, dopo la partenza della squadra per Carpi, a Pian di Massiano si chiuderà il lungo capitolo-Santopadre al Perugia.

Di sicuro è in agenda l’incontro tra le parti, tra Santopadre e Faroni, per chiudere la trattativa.

Non sono mutati i termini riguardanti la sponsorizzazione di Santopadre per le prossime tre stagioni, sia in ambito prima squadra che in ambito Academy.