Il futuro del Viaccia

Cambio in panchina in casa Viaccia Calcio. La società ha deciso di affidare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione di Promozione ad Andrea Bellini. Finisce quindi con la salvezza ottenuta poche settimane fa l’avventura di Luigi Ambrosio alla guida della prima squadra. Nel corso della sua pluriennale carriera Bellini ha guidato in serie C1 la Pistoiese e il Prato, in serie D il Lanciotto, in Eccellenza la Zenith Prato e la scorsa stagione il Luco, sempre in Promozione, peraltro nello stesso girone del Viaccia.

"E’ per noi una scelta di grande prestigio. Abbiamo trovato l’accordo con un allenatore da categorie superiori sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista umano. Ci siamo trovati subito – commenta il presidente del Viaccia, Gianni Esposito –. Ringraziamo al tempo stesso Ambrosio per quanto fatto di importante con i nostri colori. La nostra è stata una separazione consensuale e gli auguriamo comunque tutte le fortune per il prosieguo della sua carriera". Negli obiettivi della società c’è, di conseguenza, l’idea di fare un campionato diverso da quello appena concluso, magari cercando di lottare per raggiungere la zona play off.

"Siamo rimasti, ad oggi, l’unica società della zona a disputare un campionato di Promozione e quindi ci teniamo a ben figurare – insiste Esposito –. Cercheremo di muoverci in maniera intelligente e oculata sul mercato, seguendo anche le indicazioni del nuovo tecnico, per allestire una rosa competitiva, già a partire dalle conferme che faremo nell’organico della passata stagione". Soddisfatto di tornare nel pratese Andrea Bellini: "Il progetto che mi è stato prospettato mi è sembrato subito interessante e stimolante – spiega il neo allenatore del Viaccia –. Lavoreremo con giovani di prospettiva, prima di tutto per puntare alla tranquilla salvezza, ma senza porci dei limiti. Ci sono molti giocatori validi in rosa, che mi piacerebbe confermare, ma ovviamente è ancora tutto molto prematuro".

Leonardo Montaleni