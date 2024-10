Il gran ritorno delle corse di domenica

Dopo due convegni infrasettimanali la riunione di corse al galoppo a San Rossore decolla e incontra la prima domenica della stagione con sette prove in programma. L’evento si celebra con la disputa del premio “Apertura”, un ricco handicap sulla distanza dei 1750 metri dealla pista grande che ha raccolto dieci buoni cavalli alle gabbie di partenza: Manning, facile vincitore alla sua ultima uscita fiorentina, è ancora il cavallo da battere ma gli avversari non mancano. Nel pomeriggio è di particolare interesse la nona edizione della “Moutai Cup”, una prova per cavalli purosangue arabo di 4 anni e oltre sulla distanza dei 2200 metri. La prova è sponsorizzata dal marchio internazionale ‘Moutai’, liquore prodotto in Cina che, da oltre un secolo, condivide il titolo di “World’s Top Three Distilled Liquors” con il Cognac francese e lo Scotch whisky. Il ‘Moutai’ è un distillato di cereali dalla gradazione di 53° che in Cina è uno status symbol, immancabile negli incontri internazionali.

Fra le altre prove, da segnalare sia il ricco handicap premio “Cascine Vecchie”, con dieci cavalli impegnati sulla distanza dei 1400 metri, sia la debuttanti per puledri, premio “Villa reale”, dieci al via sui 1600 metri. Nel programma di accoglienza al pubblico, mentre è confermato il ritorno dell’ormai atteso giro nel backstage delle corse: “Dietro le Quinte” alla scoperta dei ‘segreti’ dell’ippodromo e, per i più piccoli, dell’animazione a “Ippolandia” e al parco giochi il battesimo della sella con i pony, altre novità attenderanno il pubblico all’ippodromo. Ne corso del pomeriggio andrà in scena, dopo il successo dello scorso anno, lo spettacolo “Il frisone e la Ballerina”, spettacolo equestre tra musica, danza ed eleganza. Una novità che attende il pubblico nella prossima stagione di corse sarà “The corner”, un chiosco nel parterre dedicato allo street food con temi sempre diversi. Questa domenica: Oktober Fest, l’iconica festa tedesca della birra e delle specialità bavaresi.

Sette corse in programma, si inizia alle 13,15, questi i nostri favoriti. I corsa – Manning, Shikami, Local Girl; II – Magical Halo, Melody Forever, Melotta; III – Chocolateblis, Mercurio, Orlando Go; IV – Dandy Sands, Letoria, Asya; V – Win The Best, Rooster, Native Beach; VI – Lighniting Thunder, Bontà Sarda; VII – I Saw What, Tarhun, Soffio.