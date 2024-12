Il grande trotto a Firenze. Premio Cupolone. Trionfa Gea del Ronco

I cavalli di 2 anni continuano a dare spettacolo all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. Nello storico 61° Premio Cupolone è stata Gea del Ronco con Bellei a firmare il successo in 1.15.6. Il ‘Cupolone’, con montepremi di euro 13.200, è riservato ai 2 anni sul percorso di 1600 metri. Gli stimati Gran Torino e Goldwin Cr si eliminavano in errore, Gea del Ronco con Enrico Bellei assumeva il comando della corsa in 13.3 e transitava ai 600 in 43.9. Gin Tonic Cap con il Pez si spostava in seconda ruota, ma la portacolori di Giuseppe Giannusa la splendida Gea del Ronco concludeva i 600 finali in 45.6, imponendosi in 1.15.6, mentre Gianna con Greppi sopravanzava in 1.15.8 l’incauto Gin Tonic Cap, al quarto posto Gangster Stecca. Per Gea del Ronco, allieva di Bellei, terza affermazione in sei uscite e nuovo primato in carriera. Cavalla utile e versatile pagava euro 12,15 al betting.

Alla ribalta dei 2 anni un cavallo di un’altra dimensione che fa sognare il trotto italiano. Più che imbattibile, Ginostrabliggi si dimostra di un’altra dimensione: il figlio di Muscle Hill e Gilly Lb con il trionfo milanese nel Gran Premio Masaf Allevamento ha chiuso una prima stagione senza sbavature. Tanto straordinario che pare tutto normale. In corsa Ginostrabliggi è andato davanti, ha rallentato e poi disponendo di una marcia in più si è allontanato dai pur ottimi rivali.

All’ippodromo fiorentino il 2025 si preannuncia ad alti livelli con convegni di valore che inizieremo i primi giorni dell’anno con il patrocinio di Ministero dell’Agricoltura e Masaf. Attività al via con appuntamenti venerdì 3 e domenica 5 gennaio con due giornate incentrate sui prestigiosi Premi Zauli. L’evento di spicco sarà la domenica che offrirà la corsa clou Befana Zaini e tante prelibatezze per i bimbi e le famiglie che potranno trascorrere un bel pomeriggio in un ippodromo vestito a festa. Altra corsa venerdì 10 gennaio con il Premio Mario Manfredi.

Francesco Querusti