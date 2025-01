Il livignasco Bormolini vince il PGS di Rogla. È in testa alla Coppa del Mondo

Maurizio Bormolini vince il gigante parallelo di Rogla (Slovenia) e consolida la sua leadership in testa alla classifica di Coppa del Mondo. Terza vittoria stagionale, dopo lo slalom di Mylin e il gigante di Scuol, per il 30enne livignasco. Dopo aver superato negli ottavi l’austriaco Promegger, Bormolini ha battuto gli azzurri Felicetti e March (terzo alla fine). Nell’atto conclusivo, il “Bormo” è riuscito, grazie a una gran condotta di gara, ad avere la meglio sul tedesco Elias Huber, superato di 24 centesimi, dimostrandosi così il più in forma del circuito. F.D.E.