Il match salvezza. Prezzi contenuti per un Braglia caldo

Bisoli avrà una certezza ed è la squalifica di Riccio, ammonito ad Ascoli. Per rimpiazzarlo, due possibilità: la prima vede il rientro di Oukhadda dal 1’, la seconda lo spostamento di Cotali a destra e l’inserimento di Corrado a sinistra. Per gli altri 9, si vedrà. Dalla conta è escluso Gagno, ovviamente titolare dopo il ritorno da eroe nelle Marche. Ieri è partita la vendita dei biglietti per Modena-Sudtirol, per la quale ci si aspetta una massiccia presenza vista l’importanza dell’appuntamento. Anche per questo, il club canarino ha scelto di contenere i prezzi dei tagliandi che andranno da un minimo di 10 euro per la Montagnani (per gli under 16) ad un massimo di 60 euro per la tribunissima autorità. Gli under 6 potranno entrare gratuitamente. Vendita fino al giorno della partita.

a.t.