Il migliore della partita. Gerli ha fatto... 16: minuto, presenza e maglia : "Bravi a reagire e chi è entrato ha fatto bene»

Se passate nei pressi di un casinò, entrate e giocate senza indugio il numero 16. Perchè quando il migliore in campo di oggi lo ha sulla maglia, segna al 16’ ed è il sedicesimo marcatore stagionale alla sedicesima presenza di questo campionato, questa serie di congiunzioni astrali potrebbe davvero sbancare il tavolo verde. Ride Fabio Gerli quando arriva in sala interviste, e parla di un "numero evidentemente fortunato"... Ma al di là di questa curiosità post natalizia, rimane comunque una grande partita per il capitano gialloblu, tornato da un paio di settimane ai livelli in cui ci aveva abituato. "Io ho sempre lavorato al massimo, ho avuto qualche flessione ma capite che non è facile rientrare dopo cinque mesi di infortunio e poi rifarsi male e stare fuori qualche gara anche quest’anno. Sono contento perchè ora le cose girano bene e voglio continuare così". Senza scomodare il trito e ritrito dilemma tra il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, il pari conquistato al Rigamonti è un po’ a metà tra il rammarico di una gara che si poteva chiudere e il carattere della rimonta finale: "Per come si era messa la gara un po’ di dispiacere c’è, perchè abbiamo avuto le occasioni per provare a chiuderla ed andare su un doppio vantaggio, era in match alla nostra portata. Allo stesso tempo, dopo aver preso il gol del 3 a 2 a dieci minuti dalla fine poteva finire non bene per noi, ma siamo stati bravi a reagire. E il gol del pari è arrivato in un’azione con protagonisti due compagni che ultimamente non stavano giocando tanto: hanno dimostrato che anche chi parte dalla panchina quando è ora di dare un contributo decisivo si fa trovare pronto, come è successo oggi a Abiuso e Bozhanaj". Domenica subito in campo col Sudtirol senza Caso e Palumbo: "hi li sostituirà non li farà rimpiangere".

Alessandro Bedoni