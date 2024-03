Il monoscafo pronto a sfidare New Zealand a battesimo il 13 aprile. La decima Luna Rossa al varo

La ’nuova creatura’, lo scafo AC75 di Luna Rossa Prada Pirelli, la barca che a Barcellona cercherà di portare in Italia e in Sardegna la Coppa America, è già a Cagliari. Ma colore, caratteristiche e forme saranno svelate soltanto tra due settimane. Data e orario del varo ora sono ufficiali: sabato 13 aprile dalle 13. Al Molo Ichnusa, naturalmente, da anni quartier generale del team. Previsto un live streaming su Instagram, Facebook e Youtube.

Infagottata e camuffata per non dare indicazioni nemmeno sulle forme, la barca è già uscita dai cantieri Persico di Bergamo ed è stata trasportata nell’isola. È la decima versione "definitiva" di Luna Rossa. Nel 2019 per il varo si era scomodato perfino l’allora premier Giuseppe Conte. Quel giorno erano presenti tra gli altri anche gli olimpionici Sofia Goggia e Gregorio Paltrinieri. Era un siluro di 22,6 metri, nera col baffo rosso, capace di ‘volarè a 45 nodi sopra l’acqua. La madrina era stata Miuccia Prada: per infrangere la bottiglia di champagne sulla barca si era procurata un taglio alla mano. Nel 2022 sempre a Cagliari c’era stato il battesimo del prototipo, una barca in scala, più piccola rispetto alla Ac75 che sfiderà New Zealand e soci. Ora siamo alla versione definitiva, quella che a Barcellona dovrà cercare di vincere per portare la Coppa America in Italia.