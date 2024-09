Il nuovo titolo in Ungheria. Gambini non smette di vincere. Ora è campione mondiale master anche di tetrathlon, al primo colpo

Colpo grosso di Emanuele Gambini, che si è laureato campione mondiale master nel tetrathlon (nuoto, scherma, laser run). A Gyomro, in Ungheria, l’atleta tesserato per l’Associazione sportiva dilettantistica Gabbiano di Pesaro ha sbaragliato la concorrenza di sfidanti provenienti da Francia, Grecia, Gran Bretagna, Germania, Canada, Egitto, Ucraina e Ungheria, conquistando l’oro alla sua prima partecipazione in questa disciplina. Un successo che si aggiunge ai già numerosi titoli mondiali master che Gambini aveva in bacheca in altre discipine. "Il suo impegno e i suoi valori morali - scrive il presidente dell’Asd Gabbiano, Raoul Rossi - trasmessi durante gli allenamenti e le gare lo hanno ripagato, essendo stato eletto come rappresentante dei master all’interno del board dell’Uipm (Unione internazionale pentathlon moderno), organo riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale e che governa il mondo del pentathlon moderno. Le elezioni si sono svolte in contemporanea ai Mondiali master. Un grande grazie a Emanuele per gli sforzi e i sacrifici che quotidianamente compie nel tenere alto i valori dello sport, facendo da traino alle nuove leve".

l. d.