Il padre dei fratelli Ingebritsen denunciato per abusi in famiglia

Non è la prima volta che Gjert Ingebritsen finisce sul banco degli imputati a livello mediatico. Stavolta rischia di trovarcisi anche nel senso letterale, perché il padre dei campioni di atletica norvegesi Jakob, Henrik e Filip Ingebrigtsen è stato accusato di aver abusato di un membro della famiglia, del quale non è stata rivelata l’identità.

La notizia è stata resa nota dalla Polizia, come riporta l’agenzia di stampa norvegese Ntb che riporta anche le parole dell'avvocato di Gjert Ingebrigtsen: il legale ha detto che il suo cliente respinge le accuse e che "non è d'accordo con il racconto dei fatti su cui si basano le accuse".

La polizia ha comunque avviato le indagini sul 58enne Gjert.

Ingebritsen è il padre di Henrik (33 anni), Filip (31) e Jakob (23), dei quali è stato allenatore per molti anni. Proprio i figli in passato avevano già accusato il padre per i suoi metodi violenti usati quando loro erano bambini, come riportò un’intervista rilasciata al giornale Verdens Gang. "Siamo cresciuti con un padre che era molto aggressivo e che ci voleva controllare, e usava violenza fisica e minacce come parte della nostra educazione", raccontarono i tre fratelli, tutti fortissimi atleti a livello internazionale.

Il più giovane, Jakob, ha vinto l'oro nei 1.500 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 ed è stato due volte campione del mondo nei 5.000 metri. I fratelli saranno anche ai Giochi di Parigi e sono tra i più attesi nelle loro specialità, non soltanto dalla nazionale norvegese.

Nel frattempo il padre dovrà affrontare una prova molto diversa, lontano dalle piste di atletica.