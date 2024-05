Il personaggio. Willis incoronato ’Florence One Mvp’

Una stagione da grande protagonista: non si può definire altrimenti il campionato che ha disputato fino ad ora, in attesa di vedere come andrà l’appendice dei playoff, Payton Terrell Willis ovvero la guardia dell’Estra Pistoia al suo debutto in questa annata in Serie A. Arrivato a fari spenti, Willis ha saputo prendersi la scena del teatro della seria A a suon di giocate strepitose che hanno contribuito ai successi di Pistoia e hanno infiammato i tifosi biancorossi. Una stagione super, quella della guardia di Fayetteville, che è stata riconosciuta non solo dai tifosi di Pistoia ma anche dagli addetti ai lavori.

Willis, oltre ad essere in corsa per il titolo di miglior giocatore di LBA, in attesa di conoscere quello che sarà l’esito delle preferenze espresse dal pubblico di tutta Italia, nello scenario del Caffè Valiani Bellagio di via Enrico Fermi a Pistoia intanto Payton si è preso un doppio premio: ovvero il ’Florence One Mvp Awards’ sia del mese di aprile, coinciso con la salvezza ufficiale di Estra Pistoia Basket in LBA e poi con la qualificazione ai playoff, sia quello assoluto relativo alla regular season.

Questo hanno decretato i tifosi biancorossi attraverso le votazioni espresse sulla App ufficiale del Pistoia Basket, lo stesso canale dove sono state espresse le preferenze dei mesi scorsi che hanno visto alternarsi fra gli Mvp, oltre allo stesso Willis, anche Charlie Moore, Carl Wheatle e Derek Ogbeide. E giusto per confermare quanto il campionato della guardia dell’Estra Pistoia sia stato ricco di soddisfazioni e quanto sia riuscito a catturare l’attenzione della serie A, Willis è anche in lizza per vincere il premio per la migliore giocata della stagione. Fra le tre migliori giocate della stagione di LBA che vanno in votazione, infatti, c’è anche il canestro da tre punti di Payton Willis che regalò la vittoria all’ Estra in casa della Bertram Tortona. Una giocata pazzesca tutta talento e un pizzico di sana follia che è un tratto tipico dei grandi giocatori che sanno trovare dal nulla la giocata decisiva.

Maurizio Innocenti