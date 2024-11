Il Perugia a Pineto per ritrovare la vittoria: "Scontro diretto per capire il nostro futuro"

“Quello con il Pineto è uno scontro diretto tra due squadre che vogliono capire che campionato vorranno fare“. Lamberto Zauli guarda in faccia la realtà alla vigilia della sfida con il Pineto. Il match con gli abruzzesi è tra due squadre nel limbo che cercano di scalare la classifica per guardare al futuro con fiducia. “Conosco l’allenatore del Pineto, so che fa un calcio propositivo, quello che chiedo alla squadra è di crederci, sempre con l’umiltà di chi vuole migliorare“. Il Perugia dovrà rinunciare a Montevago e Angella: l’emergenza è soprattutto in difesa. “Ci saranno novità forzate, viste anche le tre assenze importanti per le nazionali. Erano tre titolari ultimamente. A livello di infortuni c’è un problema che ha attaccato la difesa e che ha un po’ condizionato l’inizio di campionato, ma si volta pagina. I ragazzi che saranno chiamati in causa avranno il compito di farsi trovare pronti, sono in grado di fare un’ottima partita”.

Il Grifo avrebbe potuto chiedere il rinvio viste le assenze?

“Abbiamo considerato la possibilità e l’avremmo fatto, ma un giocatore chiamato in nazionale deve avere il 30% delle presenze. Plaia non le ha fatte ma per noi era un titolare”.

Il Perugia ha la necessità di vincere. Quali potrebbero essere gli ostacoli?

“Non penso agli avversari, sono molto concentrato nel cercare di migliorare i nostri ragazzi, cerco di trasmettere loro quello che tanti anni fa hanno insegnato a me. Quello col Pineto è uno scontro diretto tra due squadre che vogliono capire che campionato fare“.

Servirà, nonostante l’assenza di Montevago, essere più efficaci in attacco rispetto al derby.

“Vogliamo mantenere una identità precisa ma gli interpreti possono mutare. Cercherò di mettere giocatori offensivi perché la giocata nel calcio fa la differenza. Questa squadra ha bisogno di guadagnare la metà campo avversaria, dobbiamo migliorare in fase di palleggio ed andare con più uomini dentro l’area”.