Il Perugia cerca tre punti per ripartire. In difesa torna Angella, dubbi in mediana

Alti e bassi che non giovano. Un cammino interno incoraggiante, uno esterno che vanifica i risultati del Curi. Il Perugia ha bisogno di trovare continuità e anche punti per uscire da una zona di classifica pericolosa e avvilente. I biancorossi continuano a perseverare in alcuni errori che spesso hanno poco a che vedere con le scelte e con il lavoro dell’allenatore. Zauli, intanto, deve continuare nel suo trend casalingo che lo ha visto protagonista con tre successi e due pareggi. Stavolta il Perugia dovrà fronteggiare il Pescara, squadra difficile da leggere, perché protagonista di un cammino strabiliante fino a un paio di mesi fa e ora incredibilmente in crisi di risultati.

Il Perugia che sfiderà il Pescara sarà, rispetto alle ultime uscite, senza Riccardi in difesa, Torrasi in mezzo al campo e Seghetti (che dovrebbe rientrare la prossima settimana) in attacco. Rispetto all’ultima gara torna Mezzoni in difesa che ha scontato la squalifica, con Angella pronto al rientro dopo la lunga assenza per infortunio. Novità potrebbero arrivare anche in attacco, con Cisco che si prepara per una maglia dal primo minuto. Dopo l’assaggio nelle ultime due gare per l’esterno (tra le poche note liete della prima parte della stagione) potrebbe essere arrivato il momento di tornare protagonista. Non ci saranno cambiamenti nel modulo, eventualmente accorgimenti per limitare l’attacco del Pescara. Davanti a Gemello, Zauli dovrebbe optare per Mezzoni e Giraudo sulle fasce, mentre al centro della difesa dovrebbero ritrovarsi Angella e Dell’Orco. Il ballottaggio è in mezzo al campo: ci sarà Bartolomei, mentre è ballottaggio tra Giunti e Broh, con il primo che parte in vantaggio. In attacco, invece, alle spalle di Montevago ci sarà Di Maggio, mentre sulle fasce è ballottaggio Cisco-Lisi: nel caso in cui il primo dovesse partire dall’inizio, Matos si sposterebbe sulla fascia sinistra. Resta una seduta, l’ultima, per tirare le somme.