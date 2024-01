Il portacolori di Tonga li ha già disputati nel taekwondo e nello sci di fondo. Taufatofua sogna i Giochi in kajak

Potrebbe fare la quarta olimpiade in tre sport diversi. Pita Taufatofua, portabandiera di Tonga che sfilò a petto nudo in tre cerimonie dei Giochi, dal Brasile al Giappone passando per quelle invernali di PyeongChang, è vicino a un record. Dopo aver preso parte a Rio 2016 e Tokyo 2021 nel taekwondo e in Corea nel 2018 nello sci di fondo, è stato costretto a saltare i giochi invernali di Pechino nel 2022 a causa di uno tsunami che investì Tonga. Taufatofua preferì giustamente dedicarsi alle operazioni di soccorso per la popolazione: "Ma è solo un break, a Parigi mi rivedrete", disse. Ed è stato di parola, anche se a 30 anni potrebbe cambiare sport. Non più il taekwondo, che lo obbligherebbe a passare per il torneo di qualificazione dell’Oceania in programma nelle Isole Salomone ad aprile. "Vorrei cambiare, mi piacerebbe competere nella canoa kayak (in cui ha partecipato ai Mondiali del 2019, ndr). Mi piacerebbe andare a pagaiare e sensibilizzare l’opinione pubblica del mio paese sulla canoa. Nelle zone del Pacifico, abbiamo un sacco di lagune e corsi d’acqua, ma poca conoscenza del kayak. Se ci riesco vorrei essere d’esempio, se otterrò il pass per Parigi: per questo sto dando tutto me stesso". Il Cio potrebbe anche dargli una wild card, stando alle prime indiscrezioni.