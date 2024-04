Il post partita del coach: "Dopo lo 0-4 di inizio stagione, piano piano ci siamo guadagnati tutto questo». Brienza: "Ci davano per diciassettesimi...»

Gian Burrasca in confronto a Pistoia non è nulla. I biancorossi in questa stagione ne hanno combinate di tutti i colori tanto da far diventare lividi di rabbia chi aveva stilato le classifiche ad inizio anno. L’Estra era stata data per retrocessa ancora prima di iniziare la stagione, senza nessuna chance di poterci almeno provare ed invece i ragazzi terribili di Brienza non solo si sono presi la salvezza già a metà aprile ma si sono presi pure i playoff. Pistoia l’ha combinata veramente grossa. "Sono contento per i ragazzi – dice Nicola Brienza – ce lo siamo meritati dal 16 agosto fino ad oggi per tutto ciò che abbiamo fatto durante la stagione. Volevamo andare ai playoff per merito nostro e non grazie ai risultati degli altri. Ci avevano messo al diciassettesimo posto, lo sapevamo, ma abbiamo portato avanti le nostre idee anche dopo lo 0-4 iniziale. Piano, piano, settimana dopo settimana e partita dopo partita ci siamo guadagnati ciò che abbiamo fatto".

Pistoia ha chiuso il discorso playoff battendo Trento con una grande prova di forza che ha spazzato via qualsiasi resistenza da parte degli avversari. "I ragazzi già in settimana avevano dimostrato di volere questi due punti – prosegue Brienza – e li ringrazio per l’atteggiamento che hanno avuto in allenamento dimostrando attenzione e determinazione. Sono stati bravi ad interpretare la partita, a saperla leggere seguendo il piano che avevamo preparato. Sapevamo dove poter prendere dei vantaggi e lo abbiamo fatto e alla fine. La grande applicazione difensiva e mentale per stare sempre dentro la gara è ciò che mi è più piaciuto".

E adesso testa ai playoff. "Una grande risultato per la società, per noi e per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto – sottolinea Brienza –. Come accade ogni volta che si scende in campo, si gioca per vincere pur sapendo le difficoltà a cui andremo incontro ma noi ci proveremo come abbiamo sempre fatto".

Maurizio Innocenti