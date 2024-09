Il Prato Nord si presenta: "Ecco le nostre forze"

Più forti di qualsiasi disastro ambientale. Il Prato Nord, società pesantemente colpita dall’alluvione dello scorso novembre, che devastò l’impianto rossoblù di Galcetello, dieci mesi dopo è letteralmente risorto dalle sue ceneri, con un nuovo campo di allenamento sintetico e con oltre 300 tesserati pronti ad iniziare (o che hanno già iniziato) la stagione agonistica 2024-2025 con la consueta voglia di ben figurare. A fare il punto della situazione, durante la consueta serata di presentazione di tutte le squadre della società alla quale hanno presenziato anche la sindaca Ilaria Bugetti e i dirigenti Figc Massimo Taiti e Maurizio Falco, oltre all’ex primo cittadino Matteo Biffoni, è stato il presidente Roberto Degl’Innocenti. "L’esperienza dell’alluvione è stata drammatica. Il campo sintetico è stato distrutto, ma grazie all’impegno di tanti volontari e al sostegno della Figc, del Coni, del Comune e di Conad siamo adesso pronti con un nuovo campo di allenamento e ripartiamo con rinnovata speranza e ambizioni – commenta il presidente Degl’Innocenti- . Vogliamo continuare a gestire in maniera ottimale i gruppi che abbiamo e i servizi che offriamo alle famiglie che ci scelgono, per formare a livello sportivo e umano i calciatori e gli uomini di domani". Per quel che riguarda la prima categoria, ottenuta dopo lo splendido campionato della passata stagione, il Prato Nord ha provveduto immediatamente a cambiare l’allenatore, affidando la guida tecnica in panchina a Sebastian Rondelli, ex Csl Prato Social Club. Inoltre è stato scelto, nel ruolo di direttore sportivo anche per la formazione di terza categoria, l’ex bomber di varie squadre dei dilettanti del circondario, Stefano Viti, che ha definitivamente deciso di appendere le scarpette al chiodo. L’obiettivo primario è la tranquilla salvezza. Ma la società di Galcetello non è soltanto prime squadre. Sono più di 180 i tesserati del calcio scuola, ultimamente un fiore all’occhiello per il Prato Nord, che si presenta al via con Piccoli Amici 2018-19, Primi Calci I Anno 2017, Primi Calci II Anno 2016, Pulcini I Anno 2015, Pulcini II Anno 2014, Esordienti I Anno 2013, Esordienti II Anno 2012, sotto la guida del responsabile Lorenzo Giannoni. Poi c’è un ampio settore giovanile, sotto la direzione del responsabile Alessandro Vezzi, che ha rinnovato e rinforzato le rose di Giovanissimi B Under 14 2014, Giovanissimi A Under 15 2010, Allievi B 2009, Allievi A 2008 e Juniores.

L.M.