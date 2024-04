Il pre-partita del coach. Brienza: "Sappiamo quanto vale questa gara»

"Avevamo a disposizione tre match point. Il primo lo abbiamo sprecato commettendo un doppio fallo, adesso andiamo a giocarci il secondo". Nicola Brienza nel pre-partita della sfida contro Trento inquadra così l’obiettivo di Pistoia. "Andiamo a Trento belli carichi – prosegue Brienza – Sono contento dell’approccio avuto dai ragazzi in settimana, in termini di voglia, partecipazione e attenzione. Siamo consapevoli dell’importanza della partita". Come ha detto Brienza per l’Estra si tratta di un altro match point a disposizione per chiudere matematicamente il discorso playoff, che potrebbero anche arrivare in caso di sconfitta di Napoli a Reggio Emilia, ma soprattutto si tratta di un’occasione per riscattare gli ultimi due passi falsi con Pesaro e Brindisi. "Con la squadra ci siamo parlati – afferma il tecnico biancorosso – non perché ci fossero dei problemi ma essendo vicini ad un grande obiettivo è giusto guardarsi negli occhi. Un obiettivo che, sia chiaro, non cambierà la carriera dei ragazzi, ma potrà regalare a loro un’esperienza fantastica. Per gli italiani che non hanno mai vissuto un momento come questo, per gli americani che toccherebbero quello che ad oggi rappresenta il punto più alto delle loro carriere. I playoff sono un traguardo che vale più per noi che per il club, del quale abbiamo soddisfatto già l’obiettivo. Anche i tifosi ci dimostrano sempre affetto e credo siano contenti di tutto".

La sfida a Trento ha un sapore speciale per Brienza che in Trentino ha vissuto un anno e mezzo ottenendo ottimi risultati in Europa, ma le sei sconfitte in campionato e l’undicesimo posto finale portarono nel 2021 la dirigenza a sollevarlo dall’incarico e nel giugno dello stesso anno Brienza si accasò a Pistoia. "Indipendentemente da come è finita – spiega Brienza – a Trento è stata una bella esperienza. Devo ringraziare il club per avermi dato l’opportunità di allenare in Serie A quando ero ancora giovane e meno esperto. Trento sta facendo una stagione eccellente, complimenti a Galbiati. Stanno convivendo da qualche giornata con alcune assenze pesanti, ma il loro modo di giocare non è cambiato. Hanno perso un po’ di chili e di fisicità ma si sono riassestati bene. Tirano molto da tre e sono aggressivi nei primi secondi dell’attacco".

Un’ultima battuta Brienza la riserva ad alcuni voci di mercato, in modo particolare a quelle che parlano di un possibile interessamento di Scafati per la prossima stagione. "Ho un contratto con Pistoia e al momento non sto pensando certo al mercato – dice Brienza –. Abbiamo una stagione da finire per centrare gli ultimi obiettivi. In estate tornerà Rowan e io e Marco saremo pronti per programmare il futuro tutti insieme".

Maurizio Innocenti