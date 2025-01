Il premio. La Lombardia domina. Rising Star all’altista con Valensin e 4x100

Matteo Sioli è uno dei giovani (classe 2005) che compongono la rampante e scalpitante generazione del movimento azzurro dell’atletica leggera. Non a caso, insieme a Elisa Valensin (sprinter dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) ha vinto il premio Fidal di "Rising Star", riservata agli exploit degli Under 20 e Under 18. In chiave lombarda, è stata premiata come squadra pure la 4x100 uomini campione d’Europa con i bresciani Marcell Jacobs, (in batteria) Roberto Rigali e il brianzolo Filippo Tortu.

Sioli, milanese di Paderno Dugnano, in passato è stato cestista. Oggi, con il basket ha chiuso, lo vede solo in tv ma meno del calcio, sport che oltre all’atletica, segue con interesse. È reduce da una stagione di crescita e soprattutto dal record indoor italiano U20 (2.25) nel salto in alto, fatto a Parma e realizzato al primo tentativo. Il lombardo si era già messo in mostra ad agosto, grazie alla medaglia d’argento portata a casa ai Mondiali U20 di Lima al termine di una finale testa a testa con lo statunitense Scottie Vines. Per Sioli, allenato da Felice Delaini, si è trattata della prima medaglia a livello internazionale dopo il sesto posto della scorsa stagione agli Europei U20 di Gerusalemme. Il milanese, dell’Euroatletica 2002, ha concluso la sua stagione con dieci centimetri di progresso rispetto a dodici mesi prima.

G.L.