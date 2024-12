Il primo gol. Finalmente esulta anche Cacace. Primo neozelandese a segnare in Serie A

Lo scorso 3 marzo al Castellani il Var gli aveva strozzato in gola l’urlo di gioia, annullando per fuorigioco di Walukiewicz il possibile vantaggio nello scontro diretto con il Cagliari, poi perso 1-0. A distanza di oltre nove mesi Liberato Cacace ha potuto finalmente esultare per il suo primo gol con la maglia dell’Empoli ed in Serie A, primo giocatore neozelandese a riuscirci. Una rete, quella del momentaneo 3-0 a Verona, che certifica la crescita dell’esterno azzurro, sempre più un jolly per mister D’Aversa. Oltre al suo ruolo naturale di terzino sinistro o a tutta fascia, infatti, Cacace ha interpretato bene pure il braccetto sinistro nella linea difensiva a tre (due assist nel 4-1 al Catanzaro in Coppa Italia) e il trequartista mancino (altri due passaggi decisivi a Lecce e in casa con l’Udinese), "Mi trovo bene in questa posizione più avanzata, per il gol devo ringraziare Maleh per la palla che mi ha dato – ha commentato nel post partita di Verona –. Ho aspettato quasi tre anni per il primo gol in Serie A, sono contento. Sappiamo di essere una squadra giovane – ha detto – ma a Verona abbiamo dimostrato maturità e di essere una grande squadra. Stiamo facendo ottime cose, ma dobbiamo continuare a lavorare". Finora Cacace, candidato anche alla Top 11 Fifa del 2024 tra i difensori, ha messo insieme 14 presenze tra coppa e campionato partendo sette volte titolare.