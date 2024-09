Il provvedimento del prefetto per il match di domani. Stop ai tifosi residenti in Liguria. Calendario: derby il 26 ottobre

Si attendeva solo l’ufficialità e sembrava inevitabile anche per la Sampdoria. Il prefetto della provincia di Modena ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per la partita di domani ai residenti in Liguria e, contestualmente, l’annullamento dei biglietti già venduti per i quali sono iniziate le procedure di rimborso. Dunque, il settore ospiti (nel quale erano attesi oltre 3mila doriani) sarà chiuso. Per tutti i tifosi della Samp che risiedono fuori dalla Liguria, sarà possibile assistere al match in altri settori dello stadio Braglia. La stretta, per il tifo blucerchiato, durerà anche per le prossime trasferte con Cesena e Cittadella e Sampdoria-Juve Stabia, di venerdì sera, si giocherà a porte chiuse. Dopo i fatti di mercoledì, in occasione del derby della Lanterna, anche il Genoa affronterà la Juventus quest’oggi a porte chiusea Marassi e la squadra di Gilardino non avrà tifosi al seguito per le prossime tre trasferte. Lo stadio Braglia era pronto a vestirsi a festa per una domenica di grande calcio, ma dovrà tristemente rinunciare alla cornice blucerchiata che già lo scorso anno aveva impressionato. Ma il bilancio del derby (15 feriti e 2 fermati) ha obbligato le autorità ad intervenire e, come sempre accade in questi casi, a rimetterci sono un po’ tutti per colpa di chi, evidentemente, non è un vero appassionato di calcio. Ad ogni modo, la decisione è stata presa: Modena-Sampdoria si giocherà senza la cornice del settore ospiti, vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in Liguria.

CALENDARIO. Diramati ieri date e orari dalla nona alla quattordicesima giornata. Il 19 ottobre alle 15 Modena-Palermo; il 26 ottobre alle 17.15 Sassuolo-Modena; il 29 ottobre alle 20.30 Modena-Cremonese; il 2 novembre alle 15 Spezia-Modena; il 9 novembre alle 15 Modena-Carrarese; il 22 novembre alle 20.30 Cosenza-Modena.

a.t.