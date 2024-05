IL PUNTO. Con Tesser la squadra reagiva. In questa stagione non succede

La cosa più semplice, la più immediata, che una società può fare (e parliamo in generale) è cambiare l’allenatore quando ci si accorge di una crisi imminente o già profonda.

È quasi una legge a volte, cambiare in corsa una ventina di giocatori non è possibile e non lo sarà mai. Tuttavia, riconoscendo gli sbagli di Bianco e che Bisoli bacchette magiche non ne ha, il ribaltone in panchina nasconde una richiesta esplicita del club ai giocatori: responsabilità. Ecco, perché non dovremmo mai dimenticare che sul rettangolo verde vanno i calciatori. Certo, c’è chi fa delle scelte negli uffici, sui tavoli del mercato, giuste o meno giuste, ma la verità è che il Modena post Tesser ha perso ciò che lo aveva reso forte nella testa: la resilienza. Per non dire la personalità, il carattere. Un anno fa (mai in pericolo, se non nelle prime 5 giornate) quella squadra riuscì ad affrontare tutte le tempeste che si presenterano di fronte ad essa. Dopo momento negativo, ha saputo rialzarsi. La vittoria con la Reggina e le successive 2 vittorie consecutive dopo 5 sconfitte nelle prime 6, i due derby vinti con Parma e Spal. Alcuni esempi ma significativi. Dopo brutte sconfitte, il gruppo rispondeva sempre.

Quest’anno non è mai successo. Il Modena non ha saputo compattarsi nelle sofferenze e si è disunito. I motivi spetterà al club trovarli. Dopo l’esonero di Bianco avevamo parlato di questo, avevamo detto che sarebbe arrivato il tempo per cui anche chi scendeva in campo avrebbe dovuto dimostrare qualcosa in più.

Alessandro Troncone